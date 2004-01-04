Библиотека CleverLand
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализоваанно:
Адаптивная верстка;
работа с API;
сортировка/фильтрация данных;
поиск по коллекции книг;
функционал бронирования/отмены брони;
регистрация/авторизация;
валидация полей формы;
Онлайн библиотека выполненна в рамка курса от компании Clevertec.