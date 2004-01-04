Библиотека CleverLand

HTML-верстка
Добавлена
3 месяца назад
нет просмотров
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Реализоваанно:

  • Адаптивная верстка;

  • работа с API;

  • сортировка/фильтрация данных;

  • поиск по коллекции книг;

  • функционал бронирования/отмены брони;

  • регистрация/авторизация;

  • валидация полей формы;

Онлайн библиотека выполненна в рамка курса от компании Clevertec.

https://cleverland.netlify.app/