Blanchard - художественная галерея

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лендинг имеет адаптивную вёрстку и корректно отображается на компьютере, планшете и мобильном устройстве, все информация доступна и отображается.
Ссылка на сайт
Шапка сайта
- Логотип.
- Ссылка "войти".
- Меню - при клике на пункт меню осуществляется плавный переход к соответствующему блоку.
- Нижнее меню - с выпадающими списками, внутри них реализован кастомный скролл (с определенными стилями).
- Поиск по сайту.
Hero-блок
- Фоновое изображение анимируется - фон то приближается, то удаляется от пользователя. Каждые 2 секунды фоновое изображение меняется на следующее, всего 3 слайда.
- Заголовок.
- Описание.
- Подписка - плавно переводит пользователя в конец сайта, к карте.
Основной контент с семью разделами
1. О нас:
- Заголовок.
- Описание.
- Заголовок.
- Селект для фильтрации галереи (без функционала)
- Примечание.
- Слайдер - возможность листать фотографии.
При клике на фотографию появляется модальное окно с фотографией в увеличенном виде с описанием.
3. Каталог:
- Заголовок.
- Описание.
- Табы с выбором языка\страны (плавное переключение блоков).
- По клику на имя деятеля искусства слева меняется деятель.
4. События:
- Заголовок.
- Карточки с фото и описанием события.
- Кнопка "все события" - изначально событий шесть, три из них скрыты. по клику на кнопку показываются все события, а кнопка скрывается.
5. издания:
- Заголовок.
- Категории - кастомные чекбоксы.
- Инпуты ввода цены.
- Слайдер изданий.
- Само издание - фото, описание, кнопка "заказать" (без функционала).
6. Проекты:
- Заголовок.
- Описание (так же реализованы тултипы - всплывающие подсказки).
- Слайдер партнеров проекты показывается по три элемента, при наведении логотипы становятся цветными.
- Заголовок.
- Адрес.
- Форма обратной связи - валидация полей формы. Отправка формы на почту заказчика.
- Ссылки WhatsApp и Telegram с возможностью перехода.
- Карта - реализация чёрно-белой карты с цветным маркером.
- Логотип.
- Соцсети - три ссылки: "ВКонтакте", Instagram, Facebook.