Blanchard - художественная галерея

Лендинг имеет адаптивную вёрстку и корректно отображается на компьютере, планшете и мобильном устройстве, все информация доступна и отображается.

Шапка сайта

Логотип.

Ссылка "войти".

Меню - при клике на пункт меню осуществляется плавный переход к соответствующему блоку.

Нижнее меню - с выпадающими списками, внутри них реализован кастомный скролл (с определенными стилями).

Поиск по сайту.

В планшетной\мобильной версии меню предоставляет собой кнопку, при нажатии на которую меню открывается и закрывается. Ссылка "войти" так же переезжает в это меню.

Hero-блок

Фоновое изображение анимируется - фон то приближается, то удаляется от пользователя. Каждые 2 секунды фоновое изображение меняется на следующее, всего 3 слайда.

Заголовок.

Описание.

Подписка - плавно переводит пользователя в конец сайта, к карте.

Основной контент с семью разделами

1. О нас:

Заголовок.

Описание.

Заголовок.

Селект для фильтрации галереи (без функционала)

Примечание.

Слайдер - возможность листать фотографии.

При клике на фотографию появляется модальное окно с фотографией в увеличенном виде с описанием.

3. Каталог:

Заголовок.

Описание.

Табы с выбором языка\страны (плавное переключение блоков).

По клику на имя деятеля искусства слева меняется деятель.

4. События:

Заголовок.

Карточки с фото и описанием события.

Кнопка "все события" - изначально событий шесть, три из них скрыты. по клику на кнопку показываются все события, а кнопка скрывается.

5. издания:

Заголовок.

Категории - кастомные чекбоксы.

Инпуты ввода цены.

Слайдер изданий.

Само издание - фото, описание, кнопка "заказать" (без функционала).

В мобильной версии категории становятся спойлером, слайдер превращается в обычные блоки.

6. Проекты:

Заголовок.

Описание (так же реализованы тултипы - всплывающие подсказки).

Слайдер партнеров проекты показывается по три элемента, при наведении логотипы становятся цветными.

Заголовок.

Адрес.

Форма обратной связи - валидация полей формы. Отправка формы на почту заказчика.

Ссылки WhatsApp и Telegram с возможностью перехода.

Карта - реализация чёрно-белой карты с цветным маркером.