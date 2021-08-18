Blanchard - художественная галерея

Добавлена
2 года назад
213 просмотров
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Лендинг имеет адаптивную вёрстку и корректно отображается на компьютере, планшете и мобильном устройстве, все информация доступна и отображается.

Ссылка на сайт

Шапка сайта

  • Логотип.
  • Ссылка "войти".
  • Меню - при клике на пункт меню осуществляется плавный переход к соответствующему блоку.
  • Нижнее меню - с выпадающими списками, внутри них реализован кастомный скролл (с определенными стилями).
  • Поиск по сайту.
В планшетной\мобильной версии меню предоставляет собой кнопку, при нажатии на которую меню открывается и закрывается. Ссылка "войти" так же переезжает в это меню.

Hero-блок

  • Фоновое изображение анимируется - фон то приближается, то удаляется от пользователя. Каждые 2 секунды фоновое изображение меняется на следующее, всего 3 слайда.
  • Заголовок.
  • Описание.
  • Подписка - плавно переводит пользователя в конец сайта, к карте.
В мобильной версии все элементы центрируются.

Основной контент с семью разделами

1. О нас:

  • Заголовок.
  • Описание.
2. Галерея:

  • Заголовок.
  • Селект для фильтрации галереи (без функционала)
  • Примечание.
  • Слайдер - возможность листать фотографии.
В мобильной версии перелистывание слайдов работает по свайпу, перелистывание меняется, вместо шести элементов листается по одному.

При клике на фотографию появляется модальное окно с фотографией в увеличенном виде с описанием.

3. Каталог:

  • Заголовок.
  • Описание.
  • Табы с выбором языка\страны (плавное переключение блоков).
  • По клику на имя деятеля искусства слева меняется деятель.
В мобильной версии по клику на деятеля происходит скрол до нужного деятеля.

4. События:

  • Заголовок.
  • Карточки с фото и описанием события.
  • Кнопка "все события" - изначально событий шесть, три из них скрыты. по клику на кнопку показываются все события, а кнопка скрывается.
В мобильной версии события превращаются в слайдер с точками.

5. издания:

  • Заголовок.
  • Категории - кастомные чекбоксы.
  • Инпуты ввода цены.
  • Слайдер изданий.
  • Само издание - фото, описание, кнопка "заказать" (без функционала).
В мобильной версии категории становятся спойлером, слайдер превращается в обычные блоки.

6. Проекты:

  • Заголовок.
  • Описание (так же реализованы тултипы - всплывающие подсказки).
  • Слайдер партнеров проекты показывается по три элемента, при наведении логотипы становятся цветными.
7. Контакты:

  • Заголовок.
  • Адрес.
  • Форма обратной связи - валидация полей формы. Отправка формы на почту заказчика.
  • Ссылки WhatsApp и Telegram с возможностью перехода.
  • Карта - реализация чёрно-белой карты с цветным маркером.
Футер сайта

  • Логотип.
  • Соцсети - три ссылки: "ВКонтакте", Instagram, Facebook.