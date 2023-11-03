Blog - Aster

HTML-верстка
Добавлена
2 месяца назад
1 просмотр
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Веб-сайт без анимации и с красивым дизайном. Он включает функциональный виджет погоды.

Сайт полностью адаптирован и работает на всех платформах и устройствах.

Для просмотра веб-сайта перейдите по ссылке или посмотрите видео.

Ссылка: https://funny-banoffee-5292e9.netlify.app/