Business Solutions Web Studio

Верстка корпоративного сайту із застосуванням підходу Mobile First, що забезпечує оптимальну адаптацію для мобільних пристроїв.
У процесі роботи використовувала Git для контролю версій, забезпечуючи зручну співпрацю та відстеження змін у коді. Реалізація включала:
Створення адаптивної верстки для різних розширень екранів;
Опрацювання структури та стилів відповідно до корпоративного дизайну;
Забезпечення семантичності HTML для покращення SEO.
Проєкт орієнтований на створення сучасного та функціонального інтерфейсу, що відображає професійний імідж компанії.