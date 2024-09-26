Business Solutions Web Studio

Верстка корпоративного сайту із застосуванням підходу Mobile First, що забезпечує оптимальну адаптацію для мобільних пристроїв.

У процесі роботи використовувала Git для контролю версій, забезпечуючи зручну співпрацю та відстеження змін у коді. Реалізація включала:

Створення адаптивної верстки для різних розширень екранів;

Опрацювання структури та стилів відповідно до корпоративного дизайну;

Забезпечення семантичності HTML для покращення SEO.

Проєкт орієнтований на створення сучасного та функціонального інтерфейсу, що відображає професійний імідж компанії.

https://llizzokk.github.io/goit-markup-hw-06/