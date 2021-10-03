Childwood_ua Сімейна майстерня дитячих меблів

Добавлена
2 года назад
10 просмотров
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Сімейна майстерня дитячих меблів з МАССИВУ ДУБСімейна майстерня дитячих меблів з МАССИВУ ДУБА

Сімейна майстерня дитячих меблів з МАССИВУ 

Создание сайта для семейной мастерской детской мебели из массива дуба www.childwood.store!

При верстке сайта использовались такие языки и скилы: html, css, javascript, php, bootstrap.

Также создавал почти весь дизайн самостоятельно, с консультациями по предпочтениям заказчика!