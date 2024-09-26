Chocolate web store

Розробка сайту для продажу шоколадних виробів

Створила зручний для користувача інтерфейс, орієнтований на полегшення процесу вибору та покупки продукції.

Ключові аспекти роботи:

Додала інтуїтивно зрозумілі форми для замовлення та зворотного зв’язку;

Використала CSS Flexbox і властивості позиціонування для створення адаптивного макету та структурованого розташування елементів;

Інтегрувала JavaScript для підвищення зручності використання, зокрема реалізувала, анімації та інтерактивні елементи.

Сайт забезпечує естетичний вигляд і комфортну навігацію, що сприяє покращенню користувацького досвіду.

https://llizzokk.github.io/simply-chocolate/