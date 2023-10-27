Название проекта: CreateX

Описание проекта:

Мой последний проект представляет собой многостраничный веб-сайт, созданный с использованием инструмента сборки Gulp. Сайт включает в себя девять полностью модифицированных страниц, каждая из которых была разработана с применением методологии БЭМ (Блок-Элемент-Модификатор), обеспечивая четкую и организованную структуру для кода и дизайна.

Основные особенности проекта:

Pixelperfect дизайн: Важной целью было достижение максимально точного соответствия дизайну и ожиданиям клиента. Каждый элемент и макет на сайте был внимательно разработан с учетом пиксельной точности, чтобы гарантировать идеальное визуальное соответствие. Использование HTML и SCSS: Структура каждой страницы создана с использованием семантического HTML, что обеспечивает доступность и оптимизацию для поисковых систем. Стили сайта разработаны с использованием препроцессора SCSS, что делает код более организованным и легко обслуживаемым. JavaScript-интерактивность: Для улучшения пользовательского опыта и функциональности сайта был использован JavaScript. Этот язык программирования использовался для создания интерактивных элементов и анимаций на сайте. Сборка с помощью Gulp: Использование инструмента сборки Gulp позволило автоматизировать процессы разработки, такие как компиляция SCSS в CSS, минимизация и оптимизация файлов, а также автоматическое обновление браузера при внесении изменений.

Проект успешно реализован и готов к представлению в вашем портфолио. Он демонстрирует мои навыки в веб-разработке, аккуратность в дизайне и способность к соблюдению современных стандартов веб-разработки.