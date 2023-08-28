CreateX, Верстка макета Figma
HTML-верстка
Добавлена1 просмотр
4 месяца назад
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Цель этой работы - сверстать макет по ссылке: https://www.figma.com/file/r9RnpJZ6IwYEDAGiymdXBj/YouTube-Createx-Marathon?type=design&mode=design.
Сверстанная страница -> https://akulichevdmitry.github.io/CreateX/?#.