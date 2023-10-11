Cyberpunk-promo - лендинг об игре

HTML-верстка
Добавлена
2 месяца назад
нет просмотров
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Адаптивный лендинг - HTML | CSS | JS | Pixel-Perfect | BEM

С применение скриптов:

  • Слайдер

Работа выполнена по макету с минимальным количеством брейкпоинтов для медиа запросов.

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