https://foxxman.github.io/DecBase/

*Макет взят в интернете для практики

Абстрактный проект с приятным дизайном.

В этом отдельно взятом проекте я в основном отрабатывал ручную прорисовку анимации, без использования библиотек. В десктопной версии, в третьем блоке. Получилось достаточно интересно и просто.

Срок - 2 дня.