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https://foxxman.github.io/DecBase/
*Макет взят в интернете для практики
Абстрактный проект с приятным дизайном.
В этом отдельно взятом проекте я в основном отрабатывал ручную прорисовку анимации, без использования библиотек. В десктопной версии, в третьем блоке. Получилось достаточно интересно и просто.
Срок - 2 дня.