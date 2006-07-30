Проект: https://elenhub.github.io/Delicious/

Адаптивный сайт пиццерии

Описание: Приятный дизайн адаптивного сайта пиццерии. Он содержит верхний колонтитул, главную страницу, информацию о программе, службы, меню, приложение, контакты и нижний колонтитул. Он также имеет полностью разработанный режим освещения/затемнения сначала для мобильных устройств, затем для настольных компьютеров.

Что сделано:

- Адаптивный дизайн веб-сайта ресторана с использованием HTML, CSS и JavaScript

- Содержит анимацию при прокрутке.

- Плавная прокрутка в каждом разделе.

- Включает в себя темную и светлую тему.

- Разработан сначала по методологии Mobile First, затем для настольных компьютеров.

- Совместимость со всеми мобильными устройствами и с красивым и приятным пользовательским интерфейсом.