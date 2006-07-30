Delicious
HTML-верстка
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Проект: https://elenhub.github.io/Delicious/
Адаптивный сайт пиццерии
Описание: Приятный дизайн адаптивного сайта пиццерии.
Он содержит верхний колонтитул, главную страницу, информацию о программе, службы, меню, приложение, контакты и нижний колонтитул.
Он также имеет полностью разработанный режим освещения/затемнения сначала для мобильных устройств, затем для настольных компьютеров.
Что сделано:
- Адаптивный дизайн веб-сайта ресторана с использованием HTML, CSS и JavaScript
- Содержит анимацию при прокрутке.
- Плавная прокрутка в каждом разделе.
- Включает в себя темную и светлую тему.
- Разработан сначала по методологии Mobile First, затем для настольных компьютеров.
- Совместимость со всеми мобильными устройствами и с красивым и приятным пользовательским интерфейсом.