Desktop версия сайта отелей (учебный макет)
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Десктопная версия сайта. Без датаптива, с легкой анимацией без использования JS и сторонних библиотек. Верстка проходит валидацию. Предусмотрено увеличение блоков, при переполнении контентом.
PS. Сайт сделан исключительно для ознакомительных целей.