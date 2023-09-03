Desktop версия сайта отелей (учебный макет)

Десктопная версия сайта. Без датаптива, с легкой анимацией без использования JS и сторонних библиотек. Верстка проходит валидацию. Предусмотрено увеличение блоков, при переполнении контентом.



PS. Сайт сделан исключительно для ознакомительных целей.

lagoona-showing.webtm.ru/