Дизайн и верстка лендинга по слайд-видео

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Дизайн и верстка лендинга (7 страниц) по слайд-видео з адаптивностью до 320px.
На главной были добавлены "легкие" анимации для большей интерактивности страницы.
Создавалось с помощью технологий:
Html,Scss, JS/Jquery,Gulp,Git.
https://ionshive.github.io/congratulate-beautifully/ -- ссылка на сайт
https://github.com/IonShive/congratulate-beautifully.git -- git з историей проекта