Дизайн и верстка лендинга по слайд-видео

Дизайн и верстка лендинга (7 страниц) по слайд-видео з адаптивностью до 320px.

На главной были добавлены "легкие" анимации для большей интерактивности страницы.

Создавалось с помощью технологий:

Html,Scss, JS/Jquery,Gulp,Git.

https://ionshive.github.io/congratulate-beautifully/ -- ссылка на сайт

https://github.com/IonShive/congratulate-beautifully.git -- git з историей проекта