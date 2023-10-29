Дизайн и верстка сайта украшений Caramel Glass

В ходе проекта я начала с разработки прототипа сайта, тщательно обдумывая каждый шаг, чтобы обеспечить максимальную функциональность и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Основная концепция дизайна основывалась на сочетании минималистичных цветов с живой яркостью работ, чтобы максимально привлечь внимание посетителей.

Особое внимание уделили адаптивному дизайну, обеспечивая отличное визуальное и функциональное восприятие на любом устройстве, начиная от мобильных телефонов до настольных компьютеров. Для создания увлекательного опыта просмотра мы использовали JavaScript и jQuery, что позволило создать элегантную галерею украшений, а также видео в lightbox для погружения пользователей в процесс создания украшений.

Результатом работы стал веб-сайт, который не только ярко демонстрирует уникальные украшения Caramel Glass, но и предоставляет посетителям удобную платформу для исследования изысканных изделий из муранского стекла.