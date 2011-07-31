Erlyvideo Проект Максима Лапина
HTML-верстка
Добавлена521 просмотр
12 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
HTML to PSD
Проект сделан с помощью новых возможностей CSS3 для минимизации использования изображений
эпизодически используется canvas
кроссбраузерность:
Opera, Firefox, Chrome, Safari - последние версии