Erlyvideo Проект Максима Лапина

HTML-верстка
Добавлена
12 лет назад
521 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://erlyvideo.org/

HTML to PSD

Проект сделан с помощью новых возможностей CSS3 для минимизации использования изображений

эпизодически используется canvas

кроссбраузерность:

Opera, Firefox, Chrome, Safari - последние версии