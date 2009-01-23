Фестиваль мир книги
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Добавлена315 просмотров
15 лет назад
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Верстка форм для отправки заявки
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Производилась "натяжка" на движек (Zend+Smarty)
ie6 +, FF 3+, Opera 9+...