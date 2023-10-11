Forum - многостранничный сайт написанный на Golang
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Одна из первых групповых работ где я начал использовать frontend разработку.
Большая часть работы была выполнена на языке Go.
Для авторизации, сохранения постов, комментариев и лайков использовалась локальная база данных - SQLite.
Ссылка на деплой версию сайта
Ссылка на исходный код
Также приклеплено видео, если деплой версия удалится.