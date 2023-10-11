Forum - многостранничный сайт написанный на Golang

Одна из первых групповых работ где я начал использовать frontend разработку.

Большая часть работы была выполнена на языке Go.

Для авторизации, сохранения постов, комментариев и лайков использовалась локальная база данных - SQLite.

Ссылка на деплой версию сайта

Ссылка на исходный код

Также приклеплено видео, если деплой версия удалится.