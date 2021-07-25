Это, не коммерческий заказ, практика!

Здесь, я использовал:

Технологии: Gulp, БЭМ, Scss, HTML, JS

Библиотеки: Slick Slider, JQuery.

Ссылка на работу: https://mixa757.github.io/GitPod/

Сервис PageSpeed: Показал скорость загрузки на ПК 100% , а на мобильных 98% . Что является очень хорошим результатом!!!

В этом проэкте я реализовал:

1. Фиксированную с анимацией шапку.

2. Меню бургер.

3. Progressbar при скролле показывает на сколько, проскролили страницу.

4. Preloader, пока загруж. страница показывается анимация.

5. Спойлер (аккордион).

6. Адаптивность.

7. Кроссбраузерность.

8. Анимация блоков.

9. Стрелочка, которая плавно возвращает посетителя вверх сайта, чтобы не скролить долго вверх.

10. Оптимизированны картинки и сжаты css файлы и JS файлы.

Сервис PageSpeed: Показал скорость загрузки на ПК 100%, а на мобильных 98%. Что является очень хорошим результатом!!!