Гостиница "Байкал"

Я создал удобный и красивый одностраничный сайт для отеля, который отлично работает на всех устройствах.

Основные особенности проекта:

✔ Современный дизайн — чистый и стильный интерфейс, подчеркивающий атмосферу отеля.

✔ Адаптивная верстка — корректное отображение на мобильных, планшетах и десктопах.

✔ Грамотная структура — удобная навигация и интуитивно понятное расположение блоков.

✔ Оптимизированный код — семантическая HTML-разметка и продуманная стилизация.

Использованные технологии: HTML, CSS, JS