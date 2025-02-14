Гостиница "Байкал"

Я создал удобный и красивый одностраничный сайт для отеля, который отлично работает на всех устройствах.
Основные особенности проекта:
✔ Современный дизайн — чистый и стильный интерфейс, подчеркивающий атмосферу отеля.
✔ Адаптивная верстка — корректное отображение на мобильных, планшетах и десктопах.
✔ Грамотная структура — удобная навигация и интуитивно понятное расположение блоков.
✔ Оптимизированный код — семантическая HTML-разметка и продуманная стилизация.
Использованные технологии: HTML, CSS, JS