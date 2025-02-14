Гостиница "Байкал"

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3 месяца назад
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Я создал удобный и красивый одностраничный сайт для отеля, который отлично работает на всех устройствах.

Основные особенности проекта:

Современный дизайн — чистый и стильный интерфейс, подчеркивающий атмосферу отеля.
Адаптивная верстка — корректное отображение на мобильных, планшетах и десктопах.
Грамотная структура — удобная навигация и интуитивно понятное расположение блоков.
Оптимизированный код — семантическая HTML-разметка и продуманная стилизация.

Использованные технологии: HTML, CSS, JS