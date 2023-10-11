Groupie-tracker - многостраничный сайт, написанный на Golang

Сайт с информацией о разных музыкальных группах и певцах.

Одна из первых групповых работ где я начал использовать frontend разработку.

Большая часть работы была выполнена на языке Go. Информацию о группах беру из удаленных json файлов, через функцию Unmarshal.

Ссылка на деплой версию сайта

Ссылка на исходный код

Также приклеплено видео, если деплой версия удалится.