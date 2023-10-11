Groupie-tracker - многостраничный сайт, написанный на Golang
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Сайт с информацией о разных музыкальных группах и певцах.
Одна из первых групповых работ где я начал использовать frontend разработку.
Большая часть работы была выполнена на языке Go. Информацию о группах беру из удаленных json файлов, через функцию Unmarshal.
Ссылка на деплой версию сайта
Ссылка на исходный код
Также приклеплено видео, если деплой версия удалится.