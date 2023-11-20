Адаптивная вёрстка на основе предоставленного дизайна с собственными доработками: адаптивный слайдер, видеофон, блок «показать больше», эффекты наведения, контактная форма с возможностью загрузки файлов, спойлер. Используемые технологии html / scss / java script / flexbox / grid / Bem / gulp / webpack / animations.

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https://vaitulevichaleh.com/GlazurnikGena/