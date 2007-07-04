Happy Coaching

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3 месяца назад
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https://seriy202008.github.io/Happy-Coaching/

Многостраничник из 5 страниц: домашняя, о нас, сервисы, бесплатный гайд и лендинг-страница.

Хороший адаптив и оптимизация. На сайте есть форма, js-элементы.

Срок: 6 дней.