https://seriy202008.github.io/Happy-Coaching/

Многостраничник из 5 страниц: домашняя, о нас, сервисы, бесплатный гайд и лендинг-страница.

Хороший адаптив и оптимизация. На сайте есть форма, js-элементы.

Срок: 6 дней.