Hlegal багатосторінковий сайт

Сайт для юридичної компанії Hlegal https://behappymashka.github.io/Hlegal/

Цей проєкт було розроблено для юридичної компанії, з використанням сучасних технологій і бібліотек для створення стильного та функціонального веб-ресурсу.



Особливості проєкту:

JavaScript та бібліотека jQuery : для реалізації динамічних елементів, таких як анімації, слайдери та плавні переходи.

Складні переходи : ретельно підібрані анімації, що надають сайту сучасного вигляду та покращують взаємодію користувача з контентом.

Слайдер : інтерактивний елемент для зручного перегляду важливих розділів та послуг компанії.

Бургер-меню : адаптивне меню для мобільних пристроїв, яке забезпечує зручну навігацію на будь-якому екрані.

Адаптивна верстка: сайт виглядає чудово на різних пристроях, від мобільних телефонів до настільних комп'ютерів, що робить його зручним для всіх користувачів.

Цей сайт — чудовий приклад того, як можна поєднати функціональність і естетику для створення корисного та сучасного веб-ресурсу для юридичного бізнесу.