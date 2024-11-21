Hlegal багатосторінковий сайт

Сайт для юридичної компанії Hlegal https://behappymashka.github.io/Hlegal/
Цей проєкт було розроблено для юридичної компанії, з використанням сучасних технологій і бібліотек для створення стильного та функціонального веб-ресурсу.
Особливості проєкту:
JavaScript та бібліотека jQuery: для реалізації динамічних елементів, таких як анімації, слайдери та плавні переходи.
Складні переходи: ретельно підібрані анімації, що надають сайту сучасного вигляду та покращують взаємодію користувача з контентом.
Слайдер: інтерактивний елемент для зручного перегляду важливих розділів та послуг компанії.
Бургер-меню: адаптивне меню для мобільних пристроїв, яке забезпечує зручну навігацію на будь-якому екрані.
Адаптивна верстка: сайт виглядає чудово на різних пристроях, від мобільних телефонів до настільних комп'ютерів, що робить його зручним для всіх користувачів.
Цей сайт — чудовий приклад того, як можна поєднати функціональність і естетику для створення корисного та сучасного веб-ресурсу для юридичного бізнесу.