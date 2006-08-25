HTML/CSS/JS Верстка

Ruben

Front-End Разработчик

Создание сайтов любой сложности ‹•› Индивидуальный подход к дизайну

Большой приоритет сложным, трудоемким и нестандартным проектам.

На выход не только рабочий проект, но и качественный и читабельный код.

НАВЫКИ

›› Верстка: HTML5+CSS3 • HTML4.01+CSS2 • XHTML+CSS2 • Bootstrap 4,4 • WORDPRESS • CMS • SASS • LESS • FLEXBOX • GRID

›› Программирование - Сценарии на странице: JavaScript • jQuery • React

Создание сайтов

›› Landing page ›› Визитка

›› Корпоративный сайт

›› Каталог сайт

›› Доработка сайта

ПОРЯДОК РАБОТЫ

›› Работаем 24/7