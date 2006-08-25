HTML/CSS/JS Верстка

Ruben
Front-End Разработчик
Создание сайтов любой сложности ‹•› Индивидуальный подход к дизайну
Большой приоритет сложным, трудоемким и нестандартным проектам.
На выход не только рабочий проект, но и качественный и читабельный код.
НАВЫКИ
›› Верстка: HTML5+CSS3 • HTML4.01+CSS2 • XHTML+CSS2 • Bootstrap 4,4 • WORDPRESS • CMS • SASS • LESS • FLEXBOX • GRID
›› Программирование - Сценарии на странице: JavaScript • jQuery • React
Создание сайтов
›› Landing page ›› Визитка
›› Корпоративный сайт
›› Каталог сайт
›› Доработка сайта
ПОРЯДОК РАБОТЫ
›› Работаем 24/7