HTML-верстка для сайта компании клинговых услуг
HTML-верстка
Добавлена162 просмотра
15 лет назад
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HTML-верстка, редактирование и корректировка сайта компании клинговых услуг. Кроссбраузерная, валидная верстка, оптимизированная под все разрешения мониторов. Наполнение и размещение контента на страницах сайта, SEO-оптимизация, использование спец.тегов для продвижения и раскрутки сайта.