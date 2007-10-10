HTML-верстка с макета. БГТ: index

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://zenon.com.ua/coding/bgt/
Стандарт HTML 4.01 Transitional
Стандарт W3C CSS
Резинка
Опера 9.0, Мозилла 1.6, ИЕ 6.1
По графическому макету необходимо было нарезать и сверстать HTML-шаблон для дальнейшего использования заказчиком
Требования: ручной кодинг, вынос стилей в отдельный файл