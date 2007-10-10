HTML-верстка с макета. Сервис. index

http://zenon.com.ua/coding/irk-agat/

Стандарт HTML 4.01 Transitional

Стандарт W3C CSS

Опера 9.0, Мозилла 1.6, ИЕ 6.1

По графическому макету необходимо было нарезать и сверстать HTML-шаблон для дальнейшего использования заказчиком

Требования: ручной кодинг, вынос стилей в отдельный файл

zenon.com.ua/coding/irk-agat/