HTML верстка сайта для агента по недвижимости

Проект включал создание дизайна, реализацию адаптивных макетов и добавление интерактивных функций для обеспечения превосходного пользовательского опыта.

Основные моменты:

- Разработан макет и пользовательский интерфейс непосредственно во время разработки, поскольку дизайн не был предоставлен.

- Интегрированы интерактивные элементы.

- Написан чистый и оптимизированный код для обеспечения высокой скорости загрузки и бесперебойной работы на всех устройствах и браузерах.

- Улучшена производительность SEO для привлечения новых клиентов.