HTML верстка сайта для агента по недвижимости

Проект включал создание дизайна, реализацию адаптивных макетов и добавление интерактивных функций для обеспечения превосходного пользовательского опыта.
Основные моменты:
- Разработан макет и пользовательский интерфейс непосредственно во время разработки, поскольку дизайн не был предоставлен.
- Интегрированы интерактивные элементы.
- Написан чистый и оптимизированный код для обеспечения высокой скорости загрузки и бесперебойной работы на всех устройствах и браузерах.
- Улучшена производительность SEO для привлечения новых клиентов.