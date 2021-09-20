Интернет-магазин — адаптивная верстка

Добавлена
2 года назад
12 просмотров
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Страница: https://aliaksandr-bandziuk.github.io/gitShop/. Адаптивная верстка интернет-магазина.

Фичи:

  • Автоматический слайдер
  • Статичное меню при прокрутке
  • Выпадающее меню при наведении
  • Фиксированный сайдбар при скролле
  • Аккордеон
  • Подгрузка товаров
Стек:

  • HTML
  • CSS (SCSS)
  • JavaScript
  • JQuery
  • Верстка по БЭМ
Срок: 6 дней.