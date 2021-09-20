Интернет-магазин — адаптивная верстка

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Страница: https://aliaksandr-bandziuk.github.io/gitShop/. Адаптивная верстка интернет-магазина.
Фичи:
- Автоматический слайдер
- Статичное меню при прокрутке
- Выпадающее меню при наведении
- Фиксированный сайдбар при скролле
- Аккордеон
- Подгрузка товаров
- HTML
- CSS (SCSS)
- JavaScript
- JQuery
- Верстка по БЭМ