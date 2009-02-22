Интернет-магазин Fierbinte (верстка + ajax)

HTML-верстка
Добавлена
15 лет назад
298 просмотров
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http://fierbinte.md/

- блочная валидная верстка

- стилизированная ajax-карусель с подгрузкой всех товаров из отдельных файлов

- стилизированная галерея

http://nz-studio.com/flight/fierbinte/ - исходная верстка