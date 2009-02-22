Интернет-магазин Fierbinte (верстка + ajax)
HTML-верстка
Добавлена298 просмотров
15 лет назад
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- блочная валидная верстка
- стилизированная ajax-карусель с подгрузкой всех товаров из отдельных файлов
- стилизированная галерея
http://nz-studio.com/flight/fierbinte/ - исходная верстка