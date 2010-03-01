Интернет-магазин Star Wars
HTML-верстка
Добавлена270 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Полный цикл верстки интернет магазина:
- кроссбраузерность: IE6-8, FireFox, Chrome (Safari), Opera;
- соответствие начальному шаблону;
- семантичность и структурированность;
- валидный HTML и комментированный CSS;
- jQuery: аккордеон под шапкой, одинаковая высота трех главных блоков и еще по мелочи;
- использование CSS 3
Отзыв заказчика: http://www.weblancer.net/users/Frwd/reviews/81630.html