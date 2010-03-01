Интернет-магазин Star Wars

Полный цикл верстки интернет магазина:

- кроссбраузерность: IE6-8, FireFox, Chrome (Safari), Opera;

- соответствие начальному шаблону;

- семантичность и структурированность;

- валидный HTML и комментированный CSS;

- jQuery: аккордеон под шапкой, одинаковая высота трех главных блоков и еще по мелочи;

- использование CSS 3

Отзыв заказчика: http://www.weblancer.net/users/Frwd/reviews/81630.html