Исправить ошибки верстки

http://uaclean.com/

Задание:

1. Верхнее меню, пр наведении должно быть цветом #0099FF так же как и левое меню

2. Цвет текста левого меню, изменить с черного на #0066FF

3. Header сделать высотой 75px

4. Сделать background статичным, как на примере: _http://www.fortron.nl/innovatie

Внимание! Нужно чтобы работало в трех браузерах, Opera, firefox, IE