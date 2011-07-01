Исправить ошибки верстки
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Добавлена228 просмотров
12 лет назад
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Задание:
1. Верхнее меню, пр наведении должно быть цветом #0099FF так же как и левое меню
2. Цвет текста левого меню, изменить с черного на #0066FF
3. Header сделать высотой 75px
4. Сделать background статичным, как на примере: _http://www.fortron.nl/innovatie
Внимание! Нужно чтобы работало в трех браузерах, Opera, firefox, IE