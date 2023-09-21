• Адаптивная верстка

• Видеоплеер

• Анимация при наведении на кнопки

• Таблица с ценами(API). При изменении данных в json, итоговая сумма и часы пересчитываются

• Тест(API). Изменение текста, в зависимости дан ответ правильный или неправильный, а также от количества набранных баллов после прохождения теста

• Валидация формы входа и регистрации. Сохранение паролей в LocalStorage и переход на личную страницу пользователя

Сайт https://001smiling.github.io/ytyt/