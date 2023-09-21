ItSchool
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
3 месяца назад
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• Адаптивная верстка
• Видеоплеер
• Анимация при наведении на кнопки
• Таблица с ценами(API). При изменении данных в json, итоговая сумма и часы пересчитываются
• Тест(API). Изменение текста, в зависимости дан ответ правильный или неправильный, а также от количества набранных баллов после прохождения теста
• Валидация формы входа и регистрации. Сохранение паролей в LocalStorage и переход на личную страницу пользователя