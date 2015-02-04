Издательство мобильных приложений Trilobite

Сверстан bootstrap макет сайта для темы на WordPress для Издательства мобильных приложений.

Верстка адаптивная, с адаптивной галереей (jssor.slider), каруселью (owl-carousel) и увеличением изображения (chocolat) с активным использованием шрифта с иконками от font-awesome.

Так же была реализованна активная валидация форм с помощью jquery.validate, плитки от masonry, добавлен nicescroll. Пот капотом page bilder.