Каталог продукции компании SFoggia

http://www.sfoggiarus.ru/

Сайт-каталог продукции, аналог сайта партнера - итальянской компании SFoggia, производителя сельскохохяйственных машин, официальным представителем в России которой является заказчик.

Задание было перенести сайт партнера, написанного на asp.net на wordpress 4.4 с некоторыми изменениями. Настроить возможность редактировать из админки полностью весь контент на сайте.

Особенности: