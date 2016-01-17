Каталог продукции компании SFoggia

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт-каталог продукции, аналог сайта партнера - итальянской компании SFoggia, производителя сельскохохяйственных машин, официальным представителем в России которой является заказчик.
Задание было перенести сайт партнера, написанного на asp.net на wordpress 4.4 с некоторыми изменениями. Настроить возможность редактировать из админки полностью весь контент на сайте.
Особенности:
- интерактивная карта дилеров в регионах России и в Казахстане
- видиео-трансляция в режиме онлайн офиса компании
- в карточку продукции легко добавляются из админки файлы ворд или pdf с описанием продукции
- с админки в карточку товара добавляются похожие товары
- кнопка "запрос информации" в каждом товаре ведет на страницу контактов с добавлением названия данной продукции в заголовок формы