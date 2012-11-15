http://testtest.bos.ru/

Компания "Тюмень-Отель" на рынке домашних гостиниц Тюмени с 2007 года. В начале своего пути мы специализировались на покупке, продаже и аренде квартир в Тюмени на большой срок, но через некоторое время конъюнктура рынка недвижимости Тюмени изменилась и наша компания сменила основное направления на посуточную аренду.ООО"РИКОНЕ" СЕТЬ ГОСТИНИЧНЫХ КВАРТИР В ТЮМЕНИ