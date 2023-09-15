Консультация по сайту и его доработка

Заказчик обратился за консультацией по сайту



На его сайте есть секция галереей фотографий с функцией "popap", но была проблема в скролле на mobile. Он не корректно отображался (как видно на скриншоте, подразумевается, что скролл должен быть синий, но на mobile он становится белым так еще и на белом фоне, что выглядит плохо(скриншот №2)), что и нужно было починить



После осмотра и тестирования сайта была установлена причина (скролл был сделан с помощью псевдоэлемента, что вызывает эффект скролла по умолчанию браузера и как следствие невозможность редактировать данный скролл как требуется для сайта), после чего заказчик решил отдать мне задание по устранению данной проблемы, с чем я и справился в течение часа (был установлен и настроен swiper.js, который отлично справился с задачей(скриншот №3))



Также после выполненной работы, заказчику были даны рекомендации по оптимизации сайта, который набирал на PageSpeedInsights давольно низкие показатели