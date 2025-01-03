Контактная форма с квизом ChemiPool

Добавлена
4 месяца назад
нет просмотров
1.png
2.png

В этом проекте была разработана контактная форма с квизом для сайта ChemiPool. Основное внимание уделено удобству взаимодействия с пользователем и адаптивности интерфейса. Включает:

  • Адаптивный дизайн: Форма корректно отображается как на мобильных устройствах, так и на десктопах, обеспечивая удобство использования на разных экранах.

  • Интерактивный квиз: Пользователи могут выбирать различные варианты ответов на вопросы квиза, что делает процесс заполнения формы более информативным.

  • Удобная форма: Вся необходимая информация собирается в одном месте — в самом конце квиза размещена контактная форма для отправки данных.

  • Отображение прогресса: По мере прохождения квиза, в нижней части отображен прогресс-бар, показывающий текущий прогресс. Есть возможность вернуться на предыдущий этап.