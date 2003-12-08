Корпоративний сайт для Magmacreative
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Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Посиалння на веб-сайт замовника: https://magmacreative.com/
Посилання на код на Github: https://github.com/firehawk89/Magma-website
Що я робив / Мої обов'язки під час розробки:
Реалізовано кросбраузерність та адаптивність макет для всіх веб-сторінок сайту.
Додано плавні анімації з переходами за допомогою WOW.js. бібліотеки.
Використано Three.js анімацію на деяких веб-сторінках веб-сайту.
Розроблений власний відеопрогравач за допомогою JavaScript.
Реалізовано різноманітні слайдери та каруселі за допомогою бібліотеки Slick.js.
Оптимізовано сторінки для максимальної швидкості завантаження менше 3 секунд.