Корпоративний сайт для Magmacreative

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Добавлена
4 месяца назад
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Посиалння на веб-сайт замовника: https://magmacreative.com/
Посилання на код на Github: https://github.com/firehawk89/Magma-website

Що я робив / Мої обов'язки під час розробки:

  • Реалізовано кросбраузерність та адаптивність макет для всіх веб-сторінок сайту.

  • Додано плавні анімації з переходами за допомогою WOW.js. бібліотеки.

  • Використано Three.js анімацію на деяких веб-сторінках веб-сайту.

  • Розроблений власний відеопрогравач за допомогою JavaScript.

  • Реалізовано різноманітні слайдери та каруселі за допомогою бібліотеки Slick.js.

  • Оптимізовано сторінки для максимальної швидкості завантаження менше 3 секунд.