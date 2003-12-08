Корпоративний сайт для Magmacreative

Посиалння на веб-сайт замовника: https://magmacreative.com/

Посилання на код на Github: https://github.com/firehawk89/Magma-website



Що я робив / Мої обов'язки під час розробки:

Реалізовано кросбраузерність та адаптивність макет для всіх веб-сторінок сайту.

Додано плавні анімації з переходами за допомогою WOW.js. бібліотеки.

Використано Three.js анімацію на деяких веб-сторінках веб-сайту.

Розроблений власний відеопрогравач за допомогою JavaScript.

Реалізовано різноманітні слайдери та каруселі за допомогою бібліотеки Slick.js.

Оптимізовано сторінки для максимальної швидкості завантаження менше 3 секунд.