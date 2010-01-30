Кроссбраузерная тема для WordPress

HTML-верстка
Добавлена
14 лет назад
356 просмотров
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http://www.themes2wp.com/download-free-galencia-theme-wordpress-theme

Доработка темы Galencia, для корректного отображения в разных браузерах (включая IE 6 и 7).

Основное условие - доработать на чистом CSS, без затрагивания HTML