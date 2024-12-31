Krovato Furniture Store Website

Проект «Krovato Furniture Store» - это интерактивный сайт, предназначенный для повышения эффективности онлайн-покупок. На сайте представлены слайдеры товаров, расширяемые списки и опция «Показать больше» для динамического контента. Корзина поддерживает обновления в режиме реального времени для изменения количества и удаления товаров. Пользовательская карта Google с уникальным маркером дополняет локатор магазина. Дополнительные функции включают фильтрацию комментариев и систему звездного рейтинга для отзывов. Построенный с использованием чистого кода, сайт полностью отзывчив и плавно работает на всех устройствах и браузерах.

Website - KROVATO