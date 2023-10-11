Lagoona - лендинг сайта отелей

HTML-верстка
Добавлена
2 месяца назад
нет просмотров
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Только десктопная версия - HTML | CSS | Pixel-Perfect | BEM | ui-kit | Animation

Работа выполнена по макету с минимальным количеством брейкпоинтов для медиа запросов.

Анимация и работа с ui-kit.

Ссылка на деплой версию сайта