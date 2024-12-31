Landing Fitness Parallax Web-development

Моя задача заключалась в создании отзывчивой HTML/CSS-страницы для проекта «Фитнес» с использованием JavaScript. Сайт включает в себя слайдеры, каждый из которых предназначен для улучшения различных разделов контента и навигации. Эффект параллакса был реализован как при прокрутке, так и при движении мыши, чтобы добавить глубины и интерактивности. Кроме того, было разработано модальное окно для плавного воспроизведения видео с YouTube, что повышает функциональность сайта и вовлеченность пользователей. Проект полностью отзывчив и стабильно работает на всех устройствах и браузерах.

Website - Fitness