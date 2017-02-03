Landing Page для ниши "септики и очистные системы"

Задача: разработать посадочную страницу по продаже септиков для дачи + иметь функцию мультилендинга.

Подзадача: добавить адаптивные заголовки под запросы пользователей из контекстной рекламы и добавить автоматическую геолокацию пользователя.

Страница будет постепенно тестироваться и меняться, к примеру будет добавлен блок с картой установок септиков.

ultraseptik.ru/zakaz/