Landing Page для ниши "септики и очистные системы"

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Задача: разработать посадочную страницу по продаже септиков для дачи + иметь функцию мультилендинга.
Подзадача: добавить адаптивные заголовки под запросы пользователей из контекстной рекламы и добавить автоматическую геолокацию пользователя.
Страница будет постепенно тестироваться и меняться, к примеру будет добавлен блок с картой установок септиков.