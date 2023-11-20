Landing page "idStudio"

HTML-верстка
Добавлена
месяц назад
нет просмотров
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Адаптивная целевая страница на основе предоставленного дизайна. В задачу входила адаптивная верстка целевой страницы с точностью до пикселя с использованием html / scss / JavaScript / jQuery / flexbox / grid / Bem / animation / gulp / webpack.

Посмотреть работу:

https://vaitulevichaleh.com/idstudio/