Landing page "idStudio"

Адаптивная целевая страница на основе предоставленного дизайна. В задачу входила адаптивная верстка целевой страницы с точностью до пикселя с использованием html / scss / JavaScript / jQuery / flexbox / grid / Bem / animation / gulp / webpack.

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https://vaitulevichaleh.com/idstudio/