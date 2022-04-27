Landing Page салона красоты Your Look

Выполнена вёрстка по макету заказчика. Несмотря на то, что в первоначальную задачу это не входило, добавил интересные анимации на страницу, что привело заказчика в восторг). Далее была проведена интеграция с CMS Wordpress с выводом в админ-панель возможности добавлять и редактировать все ключевые элементы контента, сайт размещён на хостинге с финальной настройкой функционала, в частности настроена отправка заявок с сайта в группу telegram. Впоследствии сайт был перенесён на домен https://yourlookstudio.ru.