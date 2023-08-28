Landing "Pages"

HTML-верстка
Добавлена
4 месяца назад
нет просмотров
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Односторінковий веб сайт для купівлі книг з відгуком на них та описом більш детальної інформації про автора . Розроблений з використанням HTML, SCSS, та JS, також з використанням препроцесорів Gulp + Webpack для кращої оптимізації та швидшої загрузки веб сайту та з використанням BEM методології для написання класів для зручної роботи в подальшому.