LandingPage Salon
HTML-верстка
Добавленанет просмотров
16 дней назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Лендинг барбершопа в моем портфолио создан с акцентом на стиль и простоту.
site: https://teriyaki0.github.io/Responsive-landing-page/
Я использовал эффектные изображения, чтобы передать атмосферу мастерской и качество предоставляемых услуг