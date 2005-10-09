LandingPage Salon

HTML-верстка
Добавлена
16 дней назад
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Лендинг барбершопа в моем портфолио создан с акцентом на стиль и простоту.

site: https://teriyaki0.github.io/Responsive-landing-page/

Я использовал эффектные изображения, чтобы передать атмосферу мастерской и качество предоставляемых услуг