Le-Corte винная продукция

Le-Corte <--- Нужно обязательно взглянуть! Мой самый первый проект, я написал его обладая самым минимальным количеством знаний в верстке, и все равно получилось отлично! HTML, CSS, Flexbox. Адаптив с помощью медиа запросов! Но Select в форме написан на JavaScript!!! Этот проект будет примером того, что даже самые маленькие новички, могут сделать красивый сайт, если будет желание и стремление! Я не стал доделывать этот сайт нынешними знаниями, будет лучше, увидеть его в первоначальном формате, и не верится ведь.. что теперь такой сайт я смогу создать буквально за несколько часов!