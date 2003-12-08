Лендінг для Skauna
HTML-верстка
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4 месяца назад
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Посиалння на веб-сайт замовника: https://skauna.com/
Посилання на код на Github: https://github.com/firehawk89/Skauna-website
Що я робив / Мої обов'язки під час розробки:
Реалізовано кросбраузерність та адаптивність макет для всіх веб-сторінок сайту.
Використана бібліотека Slick.js для впровадження каруселей.
Оптимізовано сторінки для максимальної швидкості завантаження менше 2-3 секунд.