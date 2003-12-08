Лендінг для Skauna

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Добавлена
4 месяца назад
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Посиалння на веб-сайт замовника: https://skauna.com/

Посилання на код на Github: https://github.com/firehawk89/Skauna-website

Що я робив / Мої обов'язки під час розробки:

  • Реалізовано кросбраузерність та адаптивність макет для всіх веб-сторінок сайту.

  • Використана бібліотека Slick.js для впровадження каруселей.

  • Оптимізовано сторінки для максимальної швидкості завантаження менше 2-3 секунд.